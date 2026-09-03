L'empolese Timenet al fianco della Fiorentina nell'anno del centenario

Economia e Lavoro Empoli
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Timenet, società che offre soluzioni di connettività Internet e voce a professionisti e aziende, grazie a una rete di partner tecnologici distribuiti su tutto il territorio nazionale, sostiene ACF Fiorentina, per la stagione calcistica 2026/2027.

In occasione della stagione del centenario della Fiorentina, Timenet ha scelto di essere al fianco della società viola. Un sostegno che nasce dalla volontà di collaborare con una realtà profondamente radicata nel territorio e capace, da generazioni, di rappresentare la Toscana attraverso lo sport, la passione e un forte senso di appartenenza.

Per Timenet, che affonda le proprie radici in Toscana e ha costruito qui la propria storia, il rapporto con il territorio rappresenta un valore che va oltre la dimensione aziendale. Essere al fianco della Fiorentina significa condividere un legame fatto di persone, comunità e tradizioni, contribuendo a sostenere la squadra che rappresenta un punto di riferimento e connessione per tanti toscani.

Franco Iorio Presidente e Amministratore di Timenet: “Il centenario rappresenta un momento speciale per una società che fa parte della storia e dell’identità della Toscana e siamo orgogliosi di poter fornire il nostro piccolo contributo. Crediamo nel valore delle comunità e nella capacità dello sport di creare connessioni autentiche tra le persone: è un principio che sentiamo particolarmente vicino anche alla nostra identità.”

Fonte: Ufficio Stampa

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