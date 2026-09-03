È scomparso Fabio Mussi, storico esponente della sinistra ed ex ministro

Questa notte, all’ospedale Sant’Eugenio di Roma si è spento Fabio Mussi. L’ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, attualmente dirigente di Sinistra Italiana Avs era nato a Piombino (Li) il 22 gennaio 1948.

Giovanissimo entrò a far parte del Comitato Centrale del Pci, di cui poi fu parlamentare dal 1992 al 2008 (Pds, Ds). Capogruppo dei deputati del Pds-Ulivo nel 1996 e poi nel 2001 VicePresidente della Camera dei Deputati. Vice direttore di Rinascita e poi condirettore de L’Unità.

Non aderisce al Pd, e contribuisce alla nascita prima di Sel e poi di Sinistra Italiana.

"Fabio Mussi se ne p andato. Quando questa mattina ho aperto gli occhi e ho visto il messaggio di Valentina, sua figlia, non volevo crederci. Ho ancora nelle orecchie la sua voce squillante, la sua ironia tagliente e la passione travolgente con cui mi investiva ogni volta che mi telefonava. Fabio non era solo uno straordinario dirigente politico, Fabio era un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno. A te devo e dobbiamo moltissimo. Mi mancherài. Mi mancheranno le tue telefonate, mi mancherà la tua voce e la tranquillità che mi dava parlare con te per chiederti un consiglio o una opinione nei momenti complicati" scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.

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