C'era anche il fucecchiese Federico Scavo sul palco del Jova Summer Party di Catanzaro

C'era anche Federico Scavo, dj e produttore di Fucecchio, sul palco del Jova Summer Party di Catanzaro. Una partecipazione che si inserisce in una carriera iniziata nel 1991 e arrivata nel 2026 al traguardo dei 35 anni di attività, tra club, produzioni discografiche e grandi eventi. Scavo è stato tra i protagonisti della serata calabrese del tour di Jovanotti, un format che unisce musica, spettacolo e intrattenimento e che coinvolge, oltre agli artisti, una macchina organizzativa composta da tecnici, produzione, sicurezza e logistica.

Per il dj toscano non si tratta della prima collaborazione con Jovanotti. Un precedente risale al 2022, quando Scavo aveva partecipato al Jova Beach Party 2 nella tappa di Castel Volturno. A distanza di quattro anni, il suo nome è tornato quindi all’interno della programmazione di uno degli eventi estivi più importanti legati al mondo della musica dal vivo.

Durante il suo set a Catanzaro, Scavo ha portato sul palco il repertorio e il linguaggio della musica dance che hanno caratterizzato il suo percorso professionale. Un contesto diverso da quello dei club, ma nel quale il dj ha potuto confrontarsi con un pubblico numeroso e trasversale.

La partecipazione al Jova Summer Party rappresenta così un altro appuntamento di un 2026 particolarmente significativo per Federico Scavo, che celebra i suoi 35 anni dietro la consolle continuando a muoversi tra la dimensione del club e quella dei grandi eventi.

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