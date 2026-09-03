Rinnovata la governance della Fondazione Toscana Life Sciences: Francesco Frati confermato Presidente

Rinnovata la governance della Fondazione Toscana Life Sciences. Il Consiglio di Indirizzo ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, confermando Francesco Frati alla presidenza dell’Ente. Faranno parte del Consiglio di Amministrazione: Federico Barnabé, Debora Berti, Mario Del Secco, Emanuele Pomponi, Vittoria Raffa, Alessandro Toscano, Marco Turillazzi e Andrea Lippo Vanni.

Il Consiglio di Indirizzo è composto da Grazia Baiocchi, Antonio Davide Barretta, Guido Bocci, Daniele Brotto, Roberto Di Pietra, Valter Fraccaro, Francesco Frati, Luigi Gualtieri, Vincenzo Lionetti, Fabrizio Nepi, Marco Pierini, Tommaso Pizzorusso e Aviano Savelli. Il rinnovo degli organi della Fondazione si completa con la nomina del Collegio dei revisori formato da Marzia Mucciarelli (Presidente), Giacomo Brogi e Claudio Gasperini Signorini. I nuovi organi della Fondazione resteranno in carica per quattro esercizi.

"Ringrazio il Consiglio di Indirizzo per avermi affidato nuovamente la Presidenza della Fondazione, incarico che intendo svolgere nel rispetto del ruolo cruciale svolto dall’Ente nell’ecosistema senese e toscano delle scienze della vita e in piena collaborazione con le istituzioni locali e gli altri soggetti che ne fanno parte - dichiara Francesco Frati, Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences – Ringrazio altresì i componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione che hanno guidato la Fondazione in un momento cruciale della propria storia ultraventennale. Do, infine, il benvenuto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, cui auguro di svolgere un proficuo lavoro, convinto che le loro professionalità e le loro competenze sapranno contribuire utilmente allo sviluppo ulteriore della Fondazione. Con loro, auguro un proficuo lavoro anche al neocostituito Collegio Sindacale".

Con il rinnovo degli organi, la Fondazione Toscana Life Sciences prosegue il proprio impegno a supporto della ricerca e dei servizi scientifici, dell'incubazione d'impresa, del trasferimento tecnologico e dell'innovazione nel campo delle scienze della vita, rafforzando il dialogo tra ricerca, sistema sanitario e imprese del territorio.

Fonte: Fondazione Toscana Life Sciences

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