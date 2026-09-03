Francesco Costa a Certaldo: due appuntamenti gratuiti con il vincitore del Premio Boccaccio per il giornalismo

Francesco Costa sarà a Certaldo per due appuntamenti della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che quest’anno gli assegna il riconoscimento per il Giornalismo.

Giornalista, autore e direttore del Post, Costa è diventato negli anni uno dei più riconoscibili osservatori italiani della politica e della società statunitense, raccontate attraverso articoli, podcast, newsletter, libri e numerosi reportage sul campo.

Il primo appuntamento sarà sabato 12 settembre alle 17.30 al Teatro Multisala Boccaccio, dove Costa riceverà il Premio nel corso della cerimonia che vedrà protagonisti anche Rosa Montero, vincitrice per la Letteratura, e Julio Velasco, premiato per l’Etica della Comunicazione. I posti disponibili in teatro sono già esauriti: la cerimonia è infatti sold out.

Ma per incontrare Francesco Costa a Certaldo ci sarà una seconda occasione, aperta gratuitamente al pubblico.

Domenica 13 settembre alle ore 10, sempre al Teatro Multisala Boccaccio, Costa sarà protagonista insieme a Riccardo Nencini dell’incontro “America ieri, oggi e domani”: una conversazione per provare a comprendere gli Stati Uniti attraverso il loro presente, la loro storia e le trasformazioni che stanno ridefinendo il Paese e il suo ruolo nel mondo.

Un tema che attraversa da anni il lavoro di Costa. Dal 2015 cura Da Costa a Costa, progetto nato come newsletter dedicata agli Stati Uniti e diventato poi podcast; dal 2021 al 2025 ha condotto Morning, la rassegna stampa quotidiana del Post. All’America ha dedicato anche gran parte della propria produzione editoriale, da Questa è l’America a Una storia americana, California e Frontiera, fino al nuovo libro Come se ne esce, pubblicato da Mondadori nel settembre 2026.

Proprio le trasformazioni degli Stati Uniti contemporanei saranno al centro dell’incontro di Certaldo: che cosa è diventata l’America? Come è arrivata fin qui? E soprattutto, che cosa può diventare nei prossimi anni?

A confrontarsi con Costa sarà Riccardo Nencini, scrittore e saggista, che porterà nel dialogo anche lo sguardo della storia e il racconto di Oriana Fallaci, figura profondamente legata agli Stati Uniti e al loro immaginario. Due prospettive differenti per attraversare passato e presente e interrogarsi sul futuro di un Paese le cui trasformazioni continuano ad avere conseguenze ben oltre i propri confini.

L’incontro fa parte del programma della XLV edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, che dall’11 al 13 settembre porterà a Certaldo incontri, letteratura, cinema e momenti di confronto dedicati ai diversi linguaggi con cui raccontiamo e interpretiamo il nostro tempo.

La partecipazione all’incontro “America ieri, oggi e domani” è gratuita. Considerata la disponibilità limitata dei posti, è consigliata la prenotazione attraverso il sito del Premio Letterario Giovanni Boccaccio.

La cerimonia di premiazione di sabato, pur essendo sold out, potrà inoltre essere seguita in diretta sul maxischermo in Piazza Boccaccio a Certaldo e su RTV38, canale 10 del digitale terrestre.

Fonte: Premio Letterario Boccaccio - Ufficio Stampa

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