Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco delle Foreste Casentinesi

L’avvocato Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. L’ufficialità dell’incarico è avvenuta nella giornata di giovedì 3 settembre con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre venerdì 4 settembre presiederà la sua prima riunione del consiglio direttivo che darà il via al nuovo mandato dell’Ente. Il neopresidente Lucacci porta in dote alle Foreste Casentinesi una pluriennale esperienza in ambito amministrativo e istituzionale.

Fonte: Parco Nazionale Foreste Casentinesi - Ufficio Stampa

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