Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco delle Foreste Casentinesi

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Andrea Gennai (direttore Parco Nazionale), Francesco Lucacci (presidente Parco Nazionale), col. Marco Mencucci (comandante Reparto Carabinieri Parco) e Roberta Ricci (responsabile Servizio Amministrativo Parco Nazionale)

La nomina, di durata quinquennale fino al 2031, è stata resa nota giovedì 3 settembre dal Ministero dell'Ambiente Il neopresidente Lucacci porrà a disposizione dell'Ente una consolidata esperienza professionale e amministrativa

L’avvocato Francesco Lucacci è il nuovo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. L’ufficialità dell’incarico è avvenuta nella giornata di giovedì 3 settembre con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mentre venerdì 4 settembre presiederà la sua prima riunione del consiglio direttivo che darà il via al nuovo mandato dell’Ente. Il neopresidente Lucacci porta in dote alle Foreste Casentinesi una pluriennale esperienza in ambito amministrativo e istituzionale.

Fonte: Parco Nazionale Foreste Casentinesi - Ufficio Stampa

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