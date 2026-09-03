GdF RAN Toscana: la Sezione Operativa Navale di Portoferraio accoglie i giovani impegnati nella Protezione Civile

Un incontro per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle regole della convivenza civile, e avvicinarli al mondo della Protezione Civile fornendo informazioni ed esperienze concrete a diretto contatto con la Guardia di Finanza. È stato questo l'obiettivo dell'iniziativa che si è svolta lo scorso 21 agosto a Portoferraio, organizzata dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, che ha accolto 15 giovani tra i 12 e i 17 anni, partecipanti al progetto 'Protezione Civile in campo', promosso dalla locale Insigne Arciconfraternita SS. Sacramento.

I ragazzi sono stati accolti dagli equipaggi delle unità navali in servizio presso il reparto elbano e, dopo un primo momento dedicato all'illustrazione delle principali norme di sicurezza, hanno avuto l'opportunità di salire a bordo delle vedette di ultima generazione in dotazione alla Sezione Operativa Navale. Durante l'esperienza, i giovani hanno potuto osservare da vicino le moderne dotazioni tecnologiche utilizzate quotidianamente dai militari per la vigilanza e il controllo del mare, scoprendone caratteristiche e modalità di impiego. Ad accompagnarli nel corso della visita è stato il personale specializzato del reparto, che ha illustrato ai ragazzi le diverse attività svolte dalla Guardia di Finanza in mare e i compiti istituzionali affidati al Corpo, con particolare riferimento alle funzioni di polizia del mare.

L'iniziativa realizzata in coordinamento con l'organizzazione di volontariato elbana ha permesso di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza del rispetto delle regole della convivenza civile ed avvicinarli al mondo della Protezione Civile fornendo loro informazioni e concrete esperienze a diretto contatto con la Guardia di finanza, quale componente del Sistema Nazionale di Protezione Civile.