Il saluto del Comandante Colella alla città di Pietrasanta

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha accolto questa mattina (giovedì 3 settembre) presso la sede municipale di via Capriglia il maggiore Marco Colella, Comandante della compagnia Carabinieri di Viareggio dal 2022, accompagnato dal comandante della stazione di Pietrasanta, luogotenente Angelo Meoli, per un saluto in vista del suo trasferimento presso il 6° Battaglione Carabinieri Toscana, a Firenze.

“Grazie per questi quattro anni dedicati alla sicurezza con grande impegno e responsabilità – le parole del primo cittadino – e un sincero augurio per una splendida carriera nell'Arma”. “Questa comunità mi ha accolto con grande affetto – ha ricordato Colella – lascio con la certezza che alla guida delle due stazioni di Pietrasanta e Marina restano due Comandanti di straordinaria competenza ed esperienza, ai quali va il mio più sentito riconoscimento per il lavoro di questi anni insieme”.

Sotto il comando del maggiore Colella sono state coordinate complesse attività investigative che hanno portato a significativi risultati per la sicurezza in tutta la Versilia.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio Stampa