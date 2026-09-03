Grave incidente sul lavoro: operaio ustionato a Volterra

Cronaca Volterra
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È successo sulla Strada Statale 68, durante la manutenzione di un distributore dismesso. Il 37enne è stato trasferito in elisoccorso al Centro ustioni di Cisanello e non sarebbe in pericolo di vita

Grave incidente sul lavoro a Volterra, sulla Strada Statale 68, dove un operaio di 37 anni è rimasto ferito durante un intervento di manutenzione ordinaria dei depositi di carburante all'interno di un distributore dismesso. L'uomo avrebbe riportato ustioni serie al volto, alle braccia e al dorso ed è stato trasferito con l'elisoccorso al Centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Pisa, per la messa in sicurezza dell'area, la Polizia e i funzionari della medicina del lavoro dell'Asl Toscana nord ovest. Da quanto appreso, l'operaio è residente in provincia di Pescara ed è dipendente di un'azienda abruzzese.

Secondo una prima ricostruzione, durante la manutenzione di una cisterna ci sarebbe stato lo scoppio di un residuo di vapore di benzina, innescati dall'utilizzo di una mola. L'esplosione avrebbe provocato le ustioni riportate dall'uomo.

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