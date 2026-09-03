Incidente in via Sanzio a Empoli, auto si ribalta

Incidente questa sera a Empoli, in via Raffaello Sanzio. Per cause in corso di accertamento un'auto, che si stava muovendo in direzione del centro, avrebbe urtato alcune macchine che si trovavano in sosta al lato della strada, per poi ribaltarsi su un lato. Sul posto, intorno alle 20.30, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un'ambulanza e i carabinieri per i rilievi.

Dalle prime informazioni non sarebbero gravi le condizioni della donna che si trovava a bordo dell'auto, trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Da quanto si apprende almeno tre auto, che si trovavano parcheggiate, risulterebbero coinvolte.