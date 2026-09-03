Empoli, aprono le iscrizioni al progetto ExtraScuola del Centro Trovamici

Da martedì 15 settembre 2026 alle ore 9 aprono ufficialmente le iscrizioni al servizio ExtraScuola, promosso dal Centro Trovamici con il supporto del Comune di Empoli.Il modulo di iscrizione sarà disponibile esclusivamente online dal 15 settembre a partire dalle ore 9 al link pubblicato sul sito del Comune di Empoli alla pagina dedicata al servizio.

Il progetto, attivo dal 1° ottobre 2026 al 9 giugno 2027, è pensato per valorizzare il tempo libero dei bambini e dei ragazzi in un contesto educativo, sicuro e stimolante. Uno spazio di crescita, gioco e socializzazione che affianca e arricchisce l’esperienza scolastica.

È aperto dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, e accoglie un numero limitato di partecipanti, suddivisi per fasce d’età:

- 15 posti per bambini dai 3 ai 6 anni (Scuola dell’Infanzia)

- 25 posti per bambini dai 6 ai 10 anni (Scuola Primaria)

È previsto anche un servizio Pedibus, attivo per gli alunni della Scuola dell’Infanzia Peter Pan e della Scuola Primaria Leonardo da Vinci, con accompagnamento da scuola al Centro Trovamici a cura di personale qualificato.

Tutte le info per iscriversi al link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Servizio-EXTRASCUOLA-Centro-TROVAMICI

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Servizi Educativi e Istruzione

Biblioteca Comunale – Via Cavour 36, Empoli

- Referente: Marco Lopomo - Tel. 0571 757060

- Email: m.lopomo@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa