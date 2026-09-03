Lega, festa a Donoratico: presente anche la sezione di Fucecchio

Tutto il Direttivo Comunale della Sezione della Lega Toscana di Fucecchio - Cerreto Guidi, guidata dal Segretario Marco Cordone, sarà presente venerdì 4 settembre alla Festa Regionale del Carroccio di Donoratico (Li), che sara' introdotta dall'On. Andrea Crippa (Commissario regionale della Lega Toscana), a pieno sostegno della linea politica portata avanti dal Senatore Matteo Salvini (Segretario Federale della Lega/Vicepresidente del Consiglio dei Ministri/Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), eletto alla massima carica leghista al Congresso Federale di Firenze del 4 e 5 aprile 2025, in cui lo stesso Cordone in qualità di Delegato Federale, lo ha votato. Marco Cordone all'Assise di Donoratico, rappresenterà in qualità di Commissario anche la Sezione di Gambassi Terme, Comune che per 15 anni lo ha visto Capogruppo e Consigliere comunale. Su tutto l'importante evento della Lega che vedrà tutti i parlamentari toscani e non, numerosi Consiglieri comunali e tanti militanti e sostenitori raccolti intorno alla figura del Segretario Federale Matteo Salvini, Marco Cordone anche Vicesegretario Provinciale Vicario di Firenze ha rilasciato la seguente dichiarazione :"Rappresenteremo al nostro Segretario e Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, l'esigenza che un Comune complesso come Fucecchio, facente parte sia del Comprensorio del Cuoio e della Pelle che dell'Empolese Valdelsa e comprensivo delle frazioni collinari delle Cerbaie ovvero Galleno, Querce, Pinete, Torre e Vedute, infestate purtroppo dallo spaccio della droga, nonostante una presenza costante delle Forze dell'Ordine, debba dotarsi di una Tenenza dei Carabinieri, struttura per la cui realizzazione ci battiamo da anni ed oggetto anche nello scorso mese di luglio di un incontro con alcuni residenti nella Frazione di Torre. Fucecchio per quanto riguarda il recente Referendum sulla Riforma della Giustizia ha ottenuto nettamente il miglior risultato tra tutti i comuni della Provincia di Firenze a sostegno del SÌ". Focalizzando inoltre l'attenzione su Gambassi Terme, unico Comune termale di tutta la provincia di Firenze, Cordone chiosa:"Gambassi (costituito come Comune autonomo nel 1917), insieme al confinante Montaione (Comunità costituita nel 1774 dalla riforma Leopoldina), sono i due piccoli Comuni (inferiori ai 5.000 abitanti), dell'Empolese Valdelsa e rappresentano le esigenze e le necessità dei piccoli Comuni dove in Toscana vivono circa 300.000 abitanti, due veri e propri gioielli del territorio che andrebbero considerati di più. Anche Gambassi Terme è un Comune strategicamente importante perché sorge sul confine di due province (Firenze e Siena) e di 3 comuni: lo stesso Gambassi Terme, Certaldo e San Giminiano, zona interessata da importanti opere infrastrutturali".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa

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