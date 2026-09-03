Lo Stretto di Messina a nuoto: la sfida di Francesco contro il diabete

Una storia di determinazione, sport e riscatto che parte da Lucca per raggiungere le acque dello Stretto di Messina. Francesco Andreuccetti, diciassettenne lucchese affetto da diabete di tipo 1, si cimenterà il prossimo 8 settembre nella celebre traversata a nuoto tra Calabria e Sicilia.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente nella sede della struttura di Diabetologia di Lucca e Valle del Serchio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, diretta dal dottor Alberto Di Carlo. Protagonista della conferenza stampa è stato proprio Francesco, affiancato dalla madre, dai medici dell'équipe della Diabetologia e dai rappresentanti dell’Associazione Lucchese Diabetici.

Martedì 8 settembre prende dunque il via dalla Calabria la terza edizione della “Traversata dello Stretto di Messina”, evento di grande rilievo promosso dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD). La manifestazione unisce persone diabetiche, diabetologi, operatori sanitari e sostenitori per testimoniare concretamente come il diabete non rappresenti un ostacolo alla pratica dell'attività fisica a qualsiasi livello, da quello amatoriale a quello agonistico.

Traguardi straordinari resi oggi possibili grazie ai continui progressi della tecnologia, della terapia insulinica, al supporto costante dell'équipe diabetologica e all'educazione strutturata rivolta a pazienti e famiglie. L'attività fisica si conferma così un trattamento non farmacologico fondamentale, capace di migliorare la salute globale e lo stato psico-fisico-sociale della persona.

“Siamo orgogliosi di annunciare, per la prima volta, la partecipazione alla Traversata del diciassettenne Francesco Andreuccetti, da due anni affetto da diabete di tipo 1 e seguito dalla Diabetologia di Lucca - hanno sottolineato i medici della struttura e i rappresentanti dell’associazione -. Per Francesco la Traversata dello Stretto non è soltanto una prova sportiva, ma la dimostrazione del superamento di limiti, paure e pregiudizi: il diabete non definisce i limiti di una persona. Forza Francesco, siamo tutti con te!”

Per l'Azienda USL Toscana nord ovest è intervenuta la dottoressa Cristina Lencioni della Diabetologia, insieme alle colleghe Ilaria Casadidio e Ilaria Cuccuru. Per l’Associazione Lucchese Diabetici ha parlato il presidente Alessandro Tambellini, che era affiancato da Piero Masi e Rossano Pollacchi.

In vista di questa importante sfida, Francesco ha voluto rivolgere un ringraziamento di cuore a tutti coloro che lo hanno supportato e accompagnato durante questi mesi di intenso allenamento. Ogni sua bracciata nello Stretto sarà dedicata a loro: ai medici della Diabetologia e all'associazione; alla piscina Gymnic Club Lucca e in particolare all'allenatrice Valentina Terconi, per la preparazione tecnica, la dedizione e il costante incoraggiamento; al gruppo di nuotatori amatoriali "Quelli del nuoto in mare" (della Rotatoria del Gabbiano a Livorno), per la condivisione della passione per il mare e la carica trasmessa; alla propria famiglia, per la vicinanza incondizionata, l'amore e il sostegno di ogni giorno; a tutti gli amici, con un pensiero speciale ai compagni della squadra di nuoto, agli amici del “Duilio”e del gruppo del CDA campo d'animazione di Viareggio.

Fonte: Azienda USL Toscana nord ovest - Ufficio Stampa

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