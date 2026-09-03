Area pedonale a Montespertoli, il bilancio "è positivo"

Il Comune di Montespertoli, a qualche mese dall'introduzione, fa il punto della situazione per quanto riguarda le autorizzazioni all’accesso all'area pedonale del centro storico (Via Sonnino, Via Roma, Piazza del Popolo).

Dal 4 giugno a oggi sono state rilasciate 46 nuove autorizzazioni di accesso, che si aggiungono alle 24 concesse nella fase di prima attivazione, per un totale di 70 dall'inizio dell'anno. Tra le nuove, 26 sono permanenti — rilasciate a residenti e proprietari che hanno regolarizzato la propria posizione — mentre 20 sono temporanee, richieste soprattutto da imprese per l’esecuzione di lavori e cantieri nelle vie del centro. Via Sonnino resta l'asse più interessato dalle richieste, seguita da Via Roma e da Piazza del Popolo.

Il bilancio di questi mesi di gestione è positivo: non si sono registrate criticità particolari nell'accesso e nella sosta all'interno dell'area pedonale. L'Amministrazione comunale continuerà comunque a monitorare l'andamento delle autorizzazioni e degli accessi, pronta a intervenire in caso di necessità.

"Il bilancio di questi mesi è positivo: il nuovo sistema di autorizzazioni funziona e non abbiamo riscontrato criticità importanti nella gestione degli accessi grazie anche alla collaborazione dei cittadini interessati da questa attivazione. Continueremo a monitorare l'andamento, pronti a intervenire se necessario." — dichiara l’Assessore Paolo Vignozzi.

Nell’estate l'area pedonale ha registrato una frequentazione sempre maggiore: sempre più cittadini e visitatori la scelgono per una passeggiata, per fare acquisti o per il tempo libero, anche grazie alla riqualificazione del centro storico e ai nuovi murales di Forme, festival di arte urbana.

Da questo autunno anche Olea, la festa dell’olio extra vergine di oliva, si svolgerà nel centro storico e sarà pensata proprio per valorizzare ulteriormente quest'area.

In vista del periodo natalizio l'Amministrazione comunale è al lavoro su nuove gratuità e semplificazioni per l'occupazione di suolo pubblico, pensate per agevolare la promozione commerciale delle attività del capoluogo, dei prodotti del territorio e per incentivare una maggiore cura degli addobbi natalizi.

Vista quindi la sempre maggiore frequentazione il Comune ricorda a tutti gli aventi diritto il rispetto delle regole di accesso e sosta: la sosta dei veicoli autorizzati all'interno dell'area pedonale è consentita per un massimo di 15 minuti, il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico e non deve trasformarsi in sosta prolungata nè creare intralcio al passaggio pedonale e veicolare.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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