Il M5S aderisce alla marcia della pace Empoli-Monterappoli

Il Movimento 5 Stelle di Empoli parteciperà domani, venerdì 4 settembre, alla marcia del "Giro d’Italia per la Pace". Il percorso partirà da Empoli e da Fontanella, e raggiungerà Monterappoli.

La nostra adesione nasce dalla necessità di promuovere politiche concrete contro le gravi crisi e le violazioni del diritto internazionale a cui assistiamo: il genocidio in corso a Gaza; l’occupazione dei territori in Cisgiordania e le violenze dei coloni protetti dall’esercito israeliano; l’embargo che affama il popolo cubano senza alcuna giustificazione; la sottrazione delle risorse naturali del Venezuela, secondo logiche di stampo coloniale; le guerre e le tensioni internazionali, dall’Ucraina all’Iran, che tengono il mondo sul filo del disastro.

Di fronte a tutto questo non possiamo limitarci a denunciare. Dobbiamo interrompere subito questa deriva. I popoli possono contribuire a farlo attraverso la mobilitazione, la solidarietà e la richiesta di scelte politiche radicalmente diverse.

Crediamo nel primato della diplomazia e del diritto internazionale. Rifiutiamo l’idea che le guerre possano essere risolte con più armi e ci opponiamo alla folle corsa al riarmo e alla continua costruzione del nemico.

La pace non è passività né resa. È una politica concreta, difficile e coraggiosa. Richiede negoziato, cooperazione e istituzioni internazionali capaci di prevenire e fermare i conflitti.

È questa la strada indicata dalla nostra Costituzione. L’articolo 11 afferma con chiarezza che «l’Italia ripudia la guerra». È la strada che il Movimento 5 Stelle vuole percorrere. Oggi, di fronte al precipitare degli eventi, deve tornare a orientare l’azione del nostro Paese e dell’Europa. Per questo domani saremo in marcia: senza ambiguità, dalla parte della pace.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empoli

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