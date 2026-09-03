Panzanella con filetti di merluzzo

Buongiorno oggi 3 settembre 2026 riparte la rubrica Cucinare che Bontà e lo faccio con una ricetta estiva la Panzanella con i filetti di merluzzo. La ricetta me l'ha mandata Martina che ha provato a farla durante le sue vacanze al mare, era un po' preoccupata per la riuscita del piatto, ma invece è piaciuta a tutta la sua famiglia. Martina ha utilizzato filetti di merluzzo freschi ma mi ha detto che se qualcuno ha poco tempo può prendere dei filetti di merluzzo sott'olio.
La carne di merluzzo è un alimento magro e molto digeribile, ricca di proteine, è un'ottima fonte di iodio, selenio e vitamina D, utili per la tiroide e la salute delle ossa. La carne deve essere bianca, soda e compatta, con squame lucide e brillanti. Il merluzzo si presta bene ad essere cucinato in umido cotto in padella con pomodorini, olive e capperi per un piatto soporito mediterraneo. Al forno o gratinato preparato con una leggera panatura di pangrattato, erbe aromatiche e scoza di limone. Alla mugnaia infarinato e cotto velocemente in padella con burro o olio, sfumato con succo di limone.
Nella ricetta di Martina si cuoce con poco olio in una padella antiaderente, come ha consigliato Martina potete farlo anche a vapore, oppure prenderlo già confezionato sott'olio.
Ingredienti
4 filetti di merluzzo
205 gr di pane raffermo
300 gr di pomodori maturi e sodi
1 cetriolo
1 cipolla rossa di Tropea
3 cucchiai di aceto bianco (anche quello di mele)
Olio extravergine di oliva
Basilico
Sale e pepe
Preparazione:
iniziate con il cuocere i filetti di merluzzo o al vapore o in una padella antiaderente con poco olio e poi un pizzico di sale e pepe. Una volta pronti metteteli da parte (se avete poco tempo potete optare per dei filetti di merluzzo sott’olio). Tagliate la cipolla a fette sottilissime, immergetela in una ciotola con acqua fredda e un cucchiaio d’aceto per circa 10 minuti, poi sgocciolate e asciugatele. Private in parte il pane raffermo della crosta, se è troppo dura, poi spezzettatelo con le mani. Irroratelo con una miscela d’acqua e restanti 2 cucchiai di aceto. Lasciate che il pane assorba il liquido senza inzupparsi troppo: deve potersi sbriciolare restando sodo, non diventare una poltiglia. Strizzatelo delicatamente e sgranatelo in un’insalatiera. Tagliate i pomodori a cubetti. Pelate il cetriolo e riducetelo a fettine sottili. Riunite i pomodori, il cetriolo e la cipolla nella ciotola con il pane, quindi condite con un generoso filo di olio, sale e basilico. Mescolate e distribuite nei piatti. Prendete i filetti di merluzzo e se avete quelli sott’olio asciugateli con della carta assorbente. Sfogliate il pesce seguendo le sue venature naturali e adagiate le scaglie sulla panzanella e completate con olio a crudo e una manciata di pepe nero. Lasciate riposare a temperatura ambiente per 10 minuti prima di servire.
Martina
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