

Buongiorno oggi 3 settembre 2026 riparte la rubrica Cucinare che Bontà e lo faccio con una ricetta estiva la Panzanella con i filetti di merluzzo. La ricetta me l'ha mandata Martina che ha provato a farla durante le sue vacanze al mare, era un po' preoccupata per la riuscita del piatto, ma invece è piaciuta a tutta la sua famiglia. Martina ha utilizzato filetti di merluzzo freschi ma mi ha detto che se qualcuno ha poco tempo può prendere dei filetti di merluzzo sott'olio.

La carne di merluzzo è un alimento magro e molto digeribile, ricca di proteine, è un'ottima fonte di iodio, selenio e vitamina D, utili per la tiroide e la salute delle ossa. La carne deve essere bianca, soda e compatta, con squame lucide e brillanti. Il merluzzo si presta bene ad essere cucinato in umido cotto in padella con pomodorini, olive e capperi per un piatto soporito mediterraneo. Al forno o gratinato preparato con una leggera panatura di pangrattato, erbe aromatiche e scoza di limone. Alla mugnaia infarinato e cotto velocemente in padella con burro o olio, sfumato con succo di limone.

Nella ricetta di Martina si cuoce con poco olio in una padella antiaderente, come ha consigliato Martina potete farlo anche a vapore, oppure prenderlo già confezionato sott'olio.

Panzanella con filetti di merluzzo