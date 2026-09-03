Firmato il 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana' tra Sindaco e Prefetto di Prato

Firmato questa mattina in Prefettura il 'Patto per l'attuazione della sicurezza urbana' tra il prefetto di Prato, Michela La Iacona, e il sindaco Matteo Biffoni. L'accordo consentirà l'installazione di undici nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree più sensibili della città, direttamente collegati con le sale operative della Polizia locale e delle altre forze di polizia. L'intervento è finanziato con 103mila euro dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza che si è svolto a Prato il 15 agosto 2025.

"Prosegue con decisione il percorso di potenziamento della videosorveglianza sul nostro territorio – dichiara il sindaco Matteo Biffoni –. Con questo nuovo pacchetto di undici telecamere, attualmente in fase di predisposizione, e altre in via di definizione, porteremo la dotazione complessiva della città a oltre 300 impianti entro la fine dell'anno. Le telecamere da sole non rappresentano la soluzione a ogni problema, ma costituiscono senza dubbio un passo avanti per la sicurezza dei cittadini e per il controllo del territorio".

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa

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