Pedala con Att, alle Cascine ciclopedalata solidale di 5 km

È in programma sabato 12 settembre prossimo, ritrovo ore 9:30 in Piazzale del Re alle Cascine a Firenze, una ciclopedalata solidale di 5 km. Il percorso toccherà anche via Corelli 26, dove nel 2027 aprirà la nuova sede di Att, e si inserisce nel contesto del Premio Salvatore (i km pedalati raddoppiano il loro valore). Oltre al valore sociale dell’iniziativa, c'è un aspetto scientifico e di cronaca medico-scientifica davvero interessante: l'attività aerobica in bici infatti si sta confermando un vero e proprio "farmaco integrato" in oncologia.

Studi recenti (tra cui il Prefeferable-effect e lo studio Challenge sul New England Journal of Medicine) e le linee guida Aiom, dimostrano che pedalare aiuta a tollerare meglio le cure, riduce la stanchezza cronica, migliora l'irrorazione e l'efficacia dei chemioterapici e abbatte il rischio di recidive. L'evento vede già la collaborazione di tantissime realtà locali e istituzionali, da Baker Hughes a Fiab, senza dimenticare Cicli Sergio Bianchi, passando per vari Comuni e teatri della zona.

“Per noi di Cicli Sergio Bianchi sostenere questa iniziativa significa dare concretezza a un valore in cui crediamo da sempre: la bicicletta non è soltanto un mezzo di trasporto, ma può diventare uno strumento di partecipazione, benessere e solidarietà-dichiara Lorenzo Bianchi, proprietario della Cicli Sergio Bianchi-. Abbiamo aderito con entusiasmo alla ciclopedalata promossa a sostegno dell’Associazione Toscana Tumori perché crediamo che, quando il mondo della bicicletta si mette al servizio della comunità, possa contribuire a creare qualcosa di davvero importante. Il 12 settembre saremo alle Cascine, insieme a tante realtà del territorio, per pedalare tutti nella stessa direzione: quella della solidarietà e del sostegno concreto alle persone che affrontano la malattia. Per noi sarà un piacere esserci e invitare tutti a salire in sella con noi”.

L’invito per il prossimo 12 settembre è rivolto a tutti i ciclisti, provetti e non, per una giornata a favore dell’Att. Il percorso partirà proprio dal gazebo della nota associazione benefica, in piazzale Del Re alle Cascine, proseguirà per Viale George Washington, Viale del Pegaso, Via del Barco, Via Corelli (futura sede di ATT) e ritorno al punto di partenza in piazzale Del Re.

Fonte: Ufficio Stampa