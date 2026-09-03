Nuova Piscina di Certaldo: al via le iscrizioni per la stagione 2026/27

È pronta a ripartire la nuova stagione della Nuova Piscina di Certaldo, con l’avvio delle iscrizioni ai corsi per il 2026/2027.

Le iscrizioni prenderanno il via lunedì 7 settembre e, nelle giornate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sarà riconosciuta la priorità alle persone che risultano già iscritte ad almeno un corso presso la struttura.

A partire da giovedì 10 settembre, le iscrizioni saranno invece aperte a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per completare l’iscrizione è necessario, per tutti gli iscritti dai 6 anni compiuti, presentare il certificato medico. L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente a seguito del pagamento effettuato in presenza presso la struttura.

Le iscrizioni potranno essere effettuate nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 19.00;

sabato: dalle 9.00 alle 17.00.

Con l'avvio delle iscrizioni prende dunque il via una nuova stagione di attività sportive e di corsi presso la piscina, punto di riferimento per la pratica del nuoto e delle attività in acqua sul territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

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