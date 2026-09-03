Nuova Piscina di Certaldo: al via le iscrizioni per la stagione 2026/27

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

È pronta a ripartire la nuova stagione della Nuova Piscina di Certaldo, con l’avvio delle iscrizioni ai corsi per il 2026/2027.

Le iscrizioni prenderanno il via lunedì 7 settembre e, nelle giornate di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sarà riconosciuta la priorità alle persone che risultano già iscritte ad almeno un corso presso la struttura.

A partire da giovedì 10 settembre, le iscrizioni saranno invece aperte a tutti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per completare l’iscrizione è necessario, per tutti gli iscritti dai 6 anni compiuti, presentare il certificato medico. L’iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente a seguito del pagamento effettuato in presenza presso la struttura.

Le iscrizioni potranno essere effettuate nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 19.00;

sabato: dalle 9.00 alle 17.00.

Con l'avvio delle iscrizioni prende dunque il via una nuova stagione di attività sportive e di corsi presso la piscina, punto di riferimento per la pratica del nuoto e delle attività in acqua sul territorio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Certaldo
Attualità
2 Settembre 2026

Forno Moderno di Certaldo confermato nella guida "Migliori panifici d'Italia 2027" del Gambero Rosso

Conferma per il Forno Moderno di Pasquale La Rossa, inserito anche nella nuova edizione 2027 della guida "I migliori panifici d'Italia" del Gambero Rosso. All'attività, che conta tre punti vendita [...]

Certaldo
Attualità
2 Settembre 2026

Certaldo aderisce a Corri la Vita con ingresso gratuito ai musei

Certaldo aderisce a Corri la Vita 2026, la manifestazione fiorentina che da 24 anni unisce sport, cultura e solidarietà a sostegno della prevenzione e della cura del tumore al seno. [...]

Certaldo
Attualità
1 Settembre 2026

Torna di nuovo attivo a Certaldo il Punto Digitale Facile 'Amico Digitale'

È nuovamente attivo presso la sede della Misericordia di Certaldo, in via D. Alighieri 2/4, il Punto Digitale Facile “Amico Digitale”, uno spazio pensato per accompagnare cittadini e cittadine nell’utilizzo [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina