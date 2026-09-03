Pontedera, minaccia e aggredisce il gestore di un kebab per ottenere alcolici: arrestato 33enne

Ha minacciato il gestore di un locale che serve kebab per farsi consegnare altre bevande alcoliche e lo ha aggredito con dei cocci di bottiglia: per questo un cittadino straniero di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pontedera con l'accusa di tentata estorsione e lesioni personali.

L'intervento è scattato nella notte del 1° settembre, intorno alle 2, dopo una chiamata di emergenza proveniente da un esercizio commerciale di piazza Unità d'Italia. Quando i militari sono arrivati sul posto, l'uomo si trovava ancora all'interno del locale ed è stato individuato grazie alle indicazioni fornite dal gestore.

Secondo quanto riferito dal titolare ai Carabinieri, il 33enne lo avrebbe minacciato di morte e aggredito con alcuni cocci di bottiglia, nel tentativo di ottenere ulteriori consumazioni alcoliche. Il gestore ha quindi presentato una denuncia-querela. Le lesioni riportate sono state inoltre riscontrate dagli accertamenti medici.

Alla luce degli elementi raccolti, per il 33enne è scattato l'arresto in flagranza di reato. Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa di turno, che coordina le indagini, l'uomo è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei Carabinieri in attesa del rito direttissimo.

L'udienza si è svolta nella mattinata dello stesso giorno. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, con applicazione del braccialetto elettronico.