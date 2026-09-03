Tenta di rubare champagne, aggredisce una guardia e tenta la fuga: arrestato 21enne

Tenta di rubare diverse bottiglie di alcolici, aggredisce una guardia giurata e tenta la fuga, ma viene fermato da un carabiniere libero dal servizio. È successo a Porcari, dove un 21enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato arrestato dai Carabinieri delle Stazioni di Ponte a Moriano e Capannori per rapina impropria.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 2 agosto, all'interno dell'Esselunga di via Puccini. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane si era introdotto nel reparto alcolici e aveva nascosto 12 bottiglie di champagne di pregio, per un valore complessivo di circa 600 euro, all'interno di due buste di nylon.

Le buste erano state poi sistemate sopra uno scaffale del reparto ortofrutta, in un punto attiguo alla galleria e privo di barriere, con l'intenzione di recuperarle dall'esterno del supermercato. È proprio mentre cercava di riprendere la refurtiva che il 21enne è stato notato e bloccato dall'addetto alla sicurezza.

A quel punto il giovane avrebbe reagito con violenza, tentando di divincolarsi e fuggire. Ne è nata una colluttazione con il vigilante, avvenuta sotto gli occhi dei clienti presenti nel punto vendita. La situazione è stata risolta grazie all'intervento di un carabiniere della Stazione di Capannori, in quel momento libero dal servizio, che si è qualificato e ha immobilizzato il 21enne fino all'arrivo dei colleghi.

Sul posto sono quindi intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Ponte a Moriano e Capannori, che hanno proceduto all'arresto del giovane per rapina impropria. Le dodici bottiglie di champagne sono state recuperate e restituite al direttore dell'esercizio.

Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia dei Carabinieri di Lucca, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.

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