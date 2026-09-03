Rapina una donna con spray al peperoncino: denunciato un uomo

È stata aggredita con dello spray al peperoncino e derubata dell'orologio. È successo nei giorni scorsi a Forte dei Marmi, dove, secondo quanto ricostruito, ad agire sarebbe stato un gruppo di persone. Uno dei presunti responsabili è stato individuato e fermato dalla polizia, per poi essere denunciato.

A richiamare l'attenzione degli agenti della Polizia Locale sono state le urla della vittima. Gli operatori si sono messi all'inseguimento dei responsabili dei responsabili, che nel frattempo si stavano allontanando, e hanno richiesto l'intervento della Polizia di Stato. La collaborazione tra le due forze dell’ordine ha permesso di rintracciare uno dei presunti autori della rapina. Si tratta di un cittadino straniero che, dagli accertamenti effettuati successivamente, è risultato privo di un regolare titolo di soggiorno in Italia.

L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per rapina in concorso. Al termine delle procedure previste per la sua posizione sul territorio nazionale, è stato accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr), in attesa degli ulteriori provvedimenti finalizzati al rimpatrio.