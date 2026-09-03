Scuola di Musica a Castelfiorentino: da lunedì 7 aperte le iscrizioni ai corsi 2026/2027

Musica e canto, corsi di strumento, laboratori di formazione e cultura musicale. Da lunedì 7 settembre sono aperte le iscrizioni alla scuola di Musica per i corsi 2026/2027, che inizieranno il 28 settembre e sono suddivisi per fasce di età, con indirizzi sia amatoriali che professionali. Un’opportunità da non perdere per chi desidera imparare a suonare, perfezionare le capacità acquisite in passato, o magari avvicinarsi al mondo della musica per coltivare un hobby, una passione.

Nel dettaglio, per la formazione sono previsti corsi di base di teoria e solfeggio (quest’ultimo anche cantato e ritmico), “Ear training” (Educazione dell’orecchio), Analisi dello spartito, ascolto guidato, storia del jazz e storia della musica. Per quanto riguarda i corsi di Strumento e Canto (settore moderno) sono previste lezioni di chitarra moderna, batteria, percussioni, canto e per il settore classico lezioni di chitarra classica, pianoforte, flauto traverso, sassofono e fisarmonica con possibilità di avvicinarsi al canto lirico; Sono inoltre previste lezioni collettive di archi, chitarre, flauti, sassofoni, clarinetti, ottoni e lezioni individuali di violino, viola, violoncello, tromba, trombone, corno, clarinetto, oboe, fagotto. Sono infine previste attività di “musica d’insieme” (gratuite per coloro che scelgono di frequentare un corso strumentale) con il complesso di fiati, il quartetto d’archi, il coro Gospel, l’Ensemble di percussioni, la musica d’insieme rock, jazz, e così via.

Alllo scopo di illustrare tutte le attività è in programma un “Open Day” venerdì 18 settembre, con due orari distinti: dalle ore 17.00 alle 18.00 per chi fosse interessato ai corsi di tromba, trombone, corno, flauto traverso, clarinetto, oboe, sassofono, eufonio, basso tuba; dalle 18 alle 19 per gli interessati ai corsi di violino, violoncello, chitarra, propedeutica, percussioni. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

"Sta per iniziare il nuovo anno musicale alla nostra Scuola Comunale di Musica - osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – con una offerta sempre ricchissima e corsi davvero per tutti i gusti, a conferma del grande ruolo che questa agenzia culturale, guidata con dedizione da Associazione Orpheus, assume per il territorio, non solo Castellano. Un ruolo formativo e culturale, certo, ma anche e soprattutto di relazione, scambio, continuità, sperimentazione e inserimento lavorativo. Castelfiorentino – conclude Spina – è terra di artisti e musicanti, e in questo ambito culturale, che ogni anno fiorisce e si rinnova, la scuola di musica rappresenta da sempre una certezza, un esempio di eccellenza sia nella formazione di bravi professionisti che sul versante ludico, sociale ed educativo".

Per ulteriori informazioni o iscriversi ci si può recare direttamente alla sede della Scuola di Musica nei giorni di apertura della segreteria (orario mese di settembre: da lunedì’ al venerdì ore 16.30-19.00) compilando l’apposito modulo, che si può richiedere preventivamente scrivendo all’indirizzo: associazioneorpheusinfo@gmail.com; o tramite il numero 379.2124915 (whatsapp).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa