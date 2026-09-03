Sport e solidarietà, torna il Trofeo Riccardo Neri

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Riccardo Neri e Alessio Ferramosca

Si terrà domenica 6 settembre a Gambassi Terme il 18° Trofeo Riccardo Neri, appuntamento podistico organizzato per ricordare il giovane calciatore Riccardo Neri, scomparso a soli 17 anni il 15 dicembre 2006 insieme all’amico Alessio Ferramosca durante un allenamento al centro sportivo di Vinovo.

La manifestazione prevede una gara podistica di 10,8 chilometri e una passeggiata di 5 chilometri, aperta a chi vorrà partecipare a una mattinata all’insegna dello sport e della solidarietà.

L’evento, patrocinato dal Comune di Gambassi Terme, è organizzato dall’Associazione Riccardo Neri & Alessio Ferramosca, con la collaborazione del Settore Atletica della Polisportiva I’ Giglio di Castelfiorentino, della Palestra Oasi di Certaldo e del Circolo Arci Casenuove-Gambassi Terme.

Al termine è previsto un buffet per tutti i partecipanti, seguito dalle premiazioni e dalla consegna delle coppe del Trofeo. La manifestazione contribuirà inoltre a sostenere i progetti dell’associazione dedicati ai bambini.

 


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