Animali, spettacoli, tradizione: è il Tempo del Fierone a Campi Bisenzio

Fervono i preparativi per l’edizione 2026 del Tempo del Fierone, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre a Campi Bisenzio, al Parco di Villa Rucellai. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 5 settembre alle 10.30, alla presenza del Sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. Da quel momento, per due giorni, il Parco di Villa Rucellai tornerà a trasformarsi in una vera e propria fattoria a cielo aperto, con l’esposizione di animali e numerose attività dedicate ai bambini.

Per tutta la giornata di sabato, fino alle 20.00, sarà possibile partecipare ai laboratori di smielatura, mungitura delle caprette e produzione di formaggio, oltre a visitare il grande mercato di filiera corta, con produttori provenienti da diverse parti della Toscana.

"Il Tempo del Fierone è una festa che parla direttamente alla nostra città – sottolinea il Sindaco Andrea Tagliaferri – perché mette insieme tradizione, agricoltura, socialità e voglia di stare insieme. È un appuntamento pensato per tutte le generazioni, che permette ai più piccoli di conoscere da vicino gli animali e agli adulti di riscoprire sapori e tradizioni del territorio. Vogliamo che Villa Rucellai sia per due giorni un luogo aperto e vissuto da tutta la comunità"

Tra gli appuntamenti più attesi della prima giornata, alle 21.00 di sabato 5 settembre, ci sarà il grande spettacolo equestre con gli splendidi cavalli andalusi, organizzato da Ara Toscana.

La manifestazione riprenderà domenica 6 settembre alle 10.00, con la riapertura dei laboratori, del mercato di filiera corta e delle attività dedicate alle famiglie. In programma anche lo spettacolo dei Falconieri del Granducato.

Alle 11.00 sarà invece il momento della tradizionale sfilata dei trattori, che proseguirà con l’esposizione dei mezzi all’interno del Parco Rucellai.

Il Fierone continuerà per tutta la giornata di domenica, fino alle 20.00, con un programma pensato per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta delle tradizioni agricole, degli animali, dei prodotti del territorio e delle attività legate alla vita rurale.

Tutte le attività della manifestazione sono a ingresso gratuito.

Il Tempo del Fierone 2026 è organizzato e promosso dal Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con il Centro Commerciale «I Gigli», l’Antica Società del Buonumore e Ara Toscana.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio stampa

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