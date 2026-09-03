Unisi: Aperte le iscrizioni alla prova di ammissione per il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche - profilo infermieristico

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale delle Professioni sanitarie in Scienze infermieristiche e ostetriche - profilo infermieristico dell’Università di Siena per l'anno accademico 2026-2027 (50 posti).

La procedura online per iscriversi alla prova di accesso, da effettuarsi secondo le istruzioni indicate dal bando, sarà aperta fino al 30 settembre (alle ore 12) sulla Segreteria online accessibile dal portale dell’Università di Siena. Entro la stessa scadenza occorre effettuare il pagamento del contributo.

Successivamente verrà pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova di ammissione, che si terrà a Siena il 5 ottobre 2026 presso il Presidio San Niccolò.

Per iscriversi alla prova di ammissione occorre la laurea o titolo abilitante delle professioni sanitarie.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sul sostenimento della prova sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai a numero programmato, dove sono pubblicati anche gli altri bandi in scadenza:

https://www.unisi.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/corsi-numero-programmato

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa