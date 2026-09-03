Uomo e donna trovati senza vita lungo l'A1, indagini in corso

Sono in corso le indagini della polizia sul ritrovamento senza vita di un uomo e di una donna, nei pressi di un viadotto lungo l'autostrada A1, nel territorio di Barberino di Mugello. In base a quanto emerso l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio.

Una segnalazione ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre. Sul posto, all'altezza del viadotto Alteta, al bivio tra la Panoramica e la Direttissima, sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale della direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Secondo quanto emerso è stato rinvenuto prima il corpo di un uomo e poco distante quello di una donna, dalle prime informazioni ex compagna. Dagli accertamenti iniziali è ipotizzato un omicidio-suicidio. Le circostanze sono al vaglio della polizia, intervenuta con gli investigatori della squadra mobile di Firenze insieme al pm.

Come riferito da Autostrade a seguito dell'accaduto sull'A1 Milano-Napoli Panoramica, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Roncobilaccio, in direzione Bologna. Agli utenti diretti a Pian del Voglio/Rioveggio è consigliato di proseguire lungo la A1 Direttissima, uscire a Badia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Panoramica alla Stazione di Pian del Voglio.

La donna avrebbe contattato il numero unico di emergenza 112 e anche un amico, per chiedere aiuto. A seguito della richiesta la sala operativa della Questura ha disposto la ricerca dell'auto in autostrada. Rintracciata, purtroppo non c'era più niente da fare. I soccorritori hanno rinvenuto i due corpi. Tra le ipotesi quella che la donna potrebbe essere stata spinta dall'uomo, che poi si è gettato dal cavalcavia togliendosi la vita.

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