Al via i nuovi corsi gratuiti per adulti alla biblioteca di Montespertoli

Prendono il via a Montespertoli i nuovi corsi gratuiti per adulti promossi dalla Rete REA.NET nell'ambito del progetto "Realizza il futuro", rivolti a chi desidera acquisire o rafforzare competenze digitali e conoscenze utili alla prevenzione e al benessere personale. Le lezioni si terranno presso l'Auditorium della Biblioteca Ernesto Balducci e sono completamente gratuite.

Internet e uso dei motori di ricerca, gestione e-mail, video call e social network

Il corso introduce all'uso di Internet e dei principali strumenti digitali, sviluppando competenze di base per navigare, cercare informazioni e comunicare online. Si affronteranno in modo semplice, sicuro e consapevole l'utilizzo della posta elettronica, delle videochiamate e dei social network.

Quando: mercoledì 16, 23 e 30 settembre, dalle 16.30 alle 18.30

Iscrizioni entro il 9 settembre 2026

La prevenzione delle malattie cardiovascolari

Il corso fornisce informazioni sui principali fattori di rischio delle malattie cardiovascolari e sulle strategie di prevenzione, promuovendo corretti stili di vita con particolare attenzione all'alimentazione, all'attività fisica e al controllo dei fattori di rischio.

Quando: venerdì 18 e 25 settembre, dalle 16.30 alle 18.30

Iscrizioni entro l'11 settembre 2026

Ogni corso è a numero chiuso: massimo 10 partecipanti, con un minimo di 5 iscritti necessario per l'attivazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria REA.NET al numero 0571 757948 o scrivere a segreteriareanet@comune.empoli.fi.it. Le pre-iscrizioni si effettuano inviando una mail a realizzailfuturo@comune.empoli.fi.it, indicando nell'oggetto "CORSO (Titolo) + Nome".

L'elenco completo dei corsi attivi nel comprensorio dell'Empolese Valdelsa è consultabile sul sito della Rete REA.NET: https://reanet.empolese-valdelsa.it/index.php/tutti-gli-eventi/1833-realizza-il-futuro

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa