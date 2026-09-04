Aron Simon si diploma all'Accademia del Bolshoi di Mosca

Un traguardo d'eccellenza che porta sul tetto del mondo la danza toscana. Aron Simon si è diplomato quest'anno alla prestigiosa Accademia del Bolshoi di Mosca, coronando un percorso di sacrifici, talento e dedizione iniziato nella sua città natale, Empoli.

Aron è cresciuto artisticamente tra le sale della scuola SimonDanceStudio Asd, diretta dalla madre Simona Cerbioni, mentre il padre, violinista di fama internazionale, era impegnato all'estero per motivi professionali. Quella che in principio era una passione ludica si è trasformata ben presto in una vocazione totalizzante, confermata da una sfilza di riconoscimenti di altissimo livello.

Nel corso degli anni, il giovane ballerino ha conquistato borse di studio per le accademie più importanti a livello globale: dalla Royal Ballet School di Londra — dove è stato selezionato come International Student, solo 12 ragazzi al mondo — all'American Ballet Academy, passando per l'Académie Princesse Grace di Montecarlo, Staatsballet Berlino e l'ESB ecc.

Dopo un biennio alla scuola ESB di Amsterdam, Aron ha fatto un ulteriore salto di qualità entrando nella leggendaria Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Da lì l'accesso all'ultimo anno all’Accademia del Bolshoi, un traguardo raggiunto affrontando con straordinaria forza d'animo anche il doloroso e improvviso lutto per la perdita del padre.

Oggi, con il diploma di ballerino professionista in tasca, Aron Simon rappresenta una storia di successo straordinaria, unendo il talento naturale a una determinazione fuori dal comune che fa onore a Empoli e al panorama tersicoreo italiano.

Fonte: Ufficio stampa

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