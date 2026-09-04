Aron Simon si diploma all'Accademia del Bolshoi di Mosca

Sport Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Dalla Royal Ballet School di Londra all'Accademia Vaganova, un percorso segnato anche dal lutto per la perdita del padre

Un traguardo d'eccellenza che porta sul tetto del mondo la danza toscana. Aron Simon si è diplomato quest'anno alla prestigiosa Accademia del Bolshoi di Mosca, coronando un percorso di sacrifici, talento e dedizione iniziato nella sua città natale, Empoli.

Aron è cresciuto artisticamente tra le sale della scuola SimonDanceStudio Asd, diretta dalla madre Simona Cerbioni, mentre il padre, violinista di fama internazionale, era impegnato all'estero per motivi professionali. Quella che in principio era una passione ludica si è trasformata ben presto in una vocazione totalizzante, confermata da una sfilza di riconoscimenti di altissimo livello.

Nel corso degli anni, il giovane ballerino ha conquistato borse di studio per le accademie più importanti a livello globale: dalla Royal Ballet School di Londra — dove è stato selezionato come International Student, solo 12 ragazzi al mondo — all'American Ballet Academy, passando per l'Académie Princesse Grace di Montecarlo, Staatsballet Berlino e l'ESB ecc.

Dopo un biennio alla scuola ESB di Amsterdam, Aron ha fatto un ulteriore salto di qualità entrando nella leggendaria Accademia Vaganova di San Pietroburgo. Da lì l'accesso all'ultimo anno all’Accademia del Bolshoi, un traguardo raggiunto affrontando con straordinaria forza d'animo anche il doloroso e improvviso lutto per la perdita del padre.

Oggi, con il diploma di ballerino professionista in tasca, Aron Simon rappresenta una storia di successo straordinaria, unendo il talento naturale a una determinazione fuori dal comune che fa onore a Empoli e al panorama tersicoreo italiano.

Aron-Simon-premiazione

Aron-Simon-primopiano

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Basket
Basket
3 Settembre 2026

Al Pala Sammontana la grande presentazione della famiglia Use 26-27

La grande famiglia biancorossa si presenta ad appassionati e tifosi. E’ in programma martedì prossimo, 8 settembre, alle ore 21 al pala Sammontana la presentazione ufficiale delle squadre in vista [...]

Basket
Basket
2 Settembre 2026

Come sarà composto il vivaio dell'Use Rosa Scotti 2026-27

Il vivaio dell’Use Rosa Scotti si prepara ad un’altra stagione importante. Sotto la guida di coach Alessio Cioni, responsabile tecnico, tutte le annate saranno coperte dando così la possibilità di [...]

Empoli
Sport
2 Settembre 2026

Empoli Pallavolo, al via la preparazione della Timenet per la Serie B2

Con una squadra in gran parte rinnovata è iniziata lunedì scorso, presso lo Stadio Carlo Castellani, la preparazione atletica della Timenet Empoli Pallavolo in vista del Campionato Nazionale di Pallavolo [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina