Giani incontra dirigenti e personale di Ars con il commissario Giovanni Grasso

dalla Regione Firenze
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Accompagnato dal commissario Giovanni Grasso, il presidente Giani ha incontrato dirigenti e personale nella sede di Villa La Quiete di Montalve

Visita stamani all’Ars, l’agenzia regionale di sanità, da parte del presidente della Toscana Eugenio Giani. Accompagnato dal commissario Giovanni Grasso, il presidente ha incontrato dirigenti e personale nella sede di Villa La Quiete di Montalve, tra Careggi e Sesto Fiorentino ai piedi del Monte Morello.

Ho riscontrato un clima che corrispondere al desiderio e alla volontà, comune, di rilanciare l’attività dell’agenzia” commenta Giani. convinto che “proprio attraverso questa fase di commissariamento si possa individuare la strada per valorizzare e rivitalizzare la struttura, in un rapporto più stretto con l’amministrazione regionale”.

Il presidente ha espresso forte apprezzamento per le professionalità che l'agenzia esprime, "rilevando positivamente il contesto di forte collaborazione che si sta creando con il commissario Giovanni Grasso per l'alto livello di servizio che Ars può svolgere in Toscana".

Fonte: Regione Toscana

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