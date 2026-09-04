At-Autolinee Toscane al Disability Pride di Livorno il 5 settembre

Per il secondo anno consecutivo at – autolinee toscane partecipa al Disability Pride il 5 settembre, confermando l'impegno quotidiano a favore di una mobilità sempre più accessibile. at sarà presente negli spazi dell’evento con un autobus per consentire ai presenti di sperimentare concretamente l’accessibilità del trasporto pubblico e con un desk informativo per dare l’opportunità di conoscere i servizi dedicati alle persone con mobilità ridotta e alle disabilità invisibili, anche attraverso la distribuzione di una brochure dedicata.

Il Disability Pride è un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sui temi dei diritti, dell’inclusione e dell’accessibilità delle persone con disabilità. Quest’anno il tema è "Accessibilità a 360° nella vita delle persone con disabilità". Qui il programma della seconda edizione.

Nell’area esterna degli Hangar Creativi di Livorno, sede dell’evento, sarà presente un autobus di at - autolinee toscane, che i partecipanti potranno visitare e sul quale sarà possibile provare direttamente le modalità di salita e discesa con ausili tecnici per la mobilità, familiarizzando con gli spazi e le soluzioni disponibili a bordo.

Accanto al bus sarà presente, per tutta la durata dell’evento, un desk informativo di at con personale aziendale che sarà disponibile per domande, chiarimenti utili nonché per la distribuzione della brochure dedicata al servizio PMR e di gadget. Sarà possibile chiedere informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio, sull’organizzazione del viaggio e sull’app aziendale.

La partecipazione al Disability Pride si inserisce nel percorso intrapreso da autolinee toscane per rendere il trasporto pubblico sempre più accessibile e fruibile, intervenendo su diversi aspetti del servizio: dai mezzi alle informazioni, dalla comunicazione agli strumenti digitali.

Un processo nel quale si colloca il Tavolo dell’Accessibilità, che dal 2022 costituisce il fondamentale spazio permanente di ascolto e confronto attraverso il quale l’azienda dialoga con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, raccogliendo esigenze, punti di vista e suggerimenti utili a individuare possibili interventi e soluzioni.

Rendere i servizi accessibili a tutti è un impegno concreto e quotidiano per at – autolinee toscane in tanti modi. Per esempio, a bordo con segnali e icone chiare, a terra con le paline elettroniche parlanti e l’impegno di installarne altre. La nuova app consente la lettura vocale del percorso. Sul sito un widget di accessibilità progettato per migliorare l’esperienza digitale dei clienti rende i contenuti fruibili a una quota sempre più ampia della popolazione. Il widget si presenta come un pop up discreto sullo schermo e consente, cliccando un elemento grafico, intuitivo e personalizzabile, di adattare in tempo reale la navigazione alle esigenze specifiche di ciascun cliente. Il sistema integra, inoltre, funzioni avanzate di supporto all’accessibilità, pensate per clienti con diverse esigenze: profili dedicati per dislessia, ADHD, epilessia o ipovisione; regolazioni visive come aumento del contrasto, modalità monocromatica e ingrandimento del cursore; strumenti per il testo, tra cui il font OpenDyslexic e la regolazione di interlinea e spaziature; fino a strumenti di supporto come sintesi vocale, maschere di lettura e blocco delle animazioni.

"Il Disability Pride rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione, ma soprattutto di incontro e confronto diretto con le persone – dichiara Tommaso Rosa, Direttore Marketing e Comunicazione di at- autolinee toscane –. Per autolinee toscane l’accessibilità è un percorso in continua evoluzione, che richiede ascolto e capacità di confrontarsi con le diverse esigenze degli utenti. La presenza di un autobus all’interno dell’iniziativa vuole offrire un’occasione concreta per conoscere il mezzo e sperimentare direttamente le modalità di accesso e gli spazi disponibili a bordo. Allo stesso tempo, attraverso il desk informativo, vogliamo fornire informazioni sui servizi dedicati alle persone a mobilità ridotta e raccogliere indicazioni e suggerimenti che possano aiutarci a migliorare l’esperienza di viaggio. Il confronto con le associazioni e le realtà che rappresentano le persone con disabilità, anche attraverso il Tavolo dell’Accessibilità, è fondamentale per trasformare l’ascolto in azioni concrete. L’obiettivo è continuare a migliorare il servizio mettendo al centro le persone e le loro diverse esigenze, nella consapevolezza che un trasporto pubblico più accessibile rappresenta un valore per tutta la comunità. Siamo consapevoli che rimane molto da fare e va fatto tutti insieme. Per esempio, grazie al lavoro che facciamo con le associazioni, possiamo indicare agli enti locali competenti le fermate non idonee ad autobus con pedana affinché possano intervenire. O, altro esempio tra tanti, come azienda stiamo lavorando per ridurre il tempo necessario per la prenotazione di autobus con pedana per chi usa ausili per la mobilità".

Gli incontri con at non si esauriscono a Livorno. Il Disability Pride, infatti, prosegue dal 18 al 20 settembre con la partecipazione alla decima edizione del Sotto Gamba Game a Riva degli Etruschi a San Vincenzo (LI). Anche questo evento, che ha l’obiettivo di promuovere la pratica dello sport per affrontare con maggior sicurezza e fiducia tanti aspetti della vita quotidiana proponendo esperienze, confronto e collaborazione, vede at – autolinee toscane in veste di Mobility Partner. A Riva degli Etruschi at sarà presente con un desk dedicato dove il personale sarà a disposizione dei partecipanti con brochure e materiale informativo.

Fonte: Ufficio stampa at