A Prato si può fare in bici un tour tra le location dei film

Visitare Prato attraverso i luoghi dei film ambientati in città è un percorso tra 20 location che ripercorrono i luoghi più iconici e divertenti delle produzioni che hanno girato nella città del Bisenzio: da “Madonna che silenzio c’è stasera” ed “Il Signor Quindici Palle” di Francesco Nuti al cult più cult della Toscana “Berlinguer Ti Voglio Bene” con i grandissimi Benigni e Monni, da “Caino e Caino” con Benvenuti e Montesano fino ai più recenti come “Cenci in Cina” di Marco Limberti, “Se Son Rose” di Leonardo Pieraccioni e la serie tv di successo di Cinzia TH Torrini “Pezzi Unici”. Film conosciuti ed amati da tantissimi fans che il nostro percorso di cineturismo da fare in bicicletta vuole offrire a residenti e turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo a queste produzioni unendo alla bellezza del cinema quello del movimento ed il contatto all’aria aperta per ammirare il centro storico ed i suoi monumenti fino a giungere al Castello dell'Imperatore.

Un connubio vincente di due delle iniziative più in voga del momento: il cineturismo ed il cicloturismo che proporremo nei sabati di settembre 2026, con 4 appuntamenti i primi due al mattino con partenza alle 10.00 i secondi due al tardo pomeriggio con partenza dalle 17.00 per vivere Prato in un modo diverso. Attraverso i nostri percorsi di cineturismo interattivo vogliamo offrire la possibilità di vivere le location dei film più amati: alcuni di questi luoghi sono profondamente cambianti e anche i residenti, più o meno giovani, non hanno modo di riconoscere, oppure non sanno, che proprio dove vivono o frequentano hanno fatto da sfondo a scene capaci di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema. L’unicità dei nostri tour è che i partecipanti a cui forniremo alla partenza un link, coadiuvati dall’utilizzo dei propri smartphone, potranno rivedere le scene del film lungo il percorso, mentre si trovano proprio dove, tempo addietro, c'era il set, potendo così notare come quel determinato luogo sia cambiato nel corso degli anni.

Partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria su www.contemascetti.it

Fonte: Ufficio Stampa

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