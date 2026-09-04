'Casa Use', lanciata la campagna abbonamenti

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“Casa Use - il tuo posto è qui” è lo slogan col quale la società biancorossa lancia la campagna abbonamenti per il campionato di serie A2 dell’Use Rosa Scotti e quello di B Interregionale dell’Use Computer Gross. I termini sono gli stessi dello scorso anno e sono molto convenienti per chi decide di sottoscrivere la tessera annuale.

Abbonamenti
•⁠  ⁠Abbonamento intero (stagione maschile + femminile): € 80
•⁠  ⁠Offerta promo lancio per tutto il mese di settembre: € 50 offerta valida fino al 01 Ottobre 2026.

Biglietti singoli
•⁠  ⁠Biglietto ordinario: € 10
•⁠  ⁠Biglietto ridotto: € 5 (valido per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui consegneremo due tessere)
•⁠  ⁠Ingresso gratuito: per i tesserati 5-18 anni e per i bambini sotto i 5 anni

Come abbonarsi
•⁠  ⁠In sede USE Basket, Via Rigoletto Martini 66, Empoli
•⁠  ⁠Oppure durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto

Fonte: Ufficio Stampa

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