'Casa Use', lanciata la campagna abbonamenti

“Casa Use - il tuo posto è qui” è lo slogan col quale la società biancorossa lancia la campagna abbonamenti per il campionato di serie A2 dell’Use Rosa Scotti e quello di B Interregionale dell’Use Computer Gross. I termini sono gli stessi dello scorso anno e sono molto convenienti per chi decide di sottoscrivere la tessera annuale.

Abbonamenti

•⁠ ⁠Abbonamento intero (stagione maschile + femminile): € 80

•⁠ ⁠Offerta promo lancio per tutto il mese di settembre: € 50 offerta valida fino al 01 Ottobre 2026.

Biglietti singoli

•⁠ ⁠Biglietto ordinario: € 10

•⁠ ⁠Biglietto ridotto: € 5 (valido per genitori e familiari dei ragazzi tesserati a cui consegneremo due tessere)

•⁠ ⁠Ingresso gratuito: per i tesserati 5-18 anni e per i bambini sotto i 5 anni

Come abbonarsi

•⁠ ⁠In sede USE Basket, Via Rigoletto Martini 66, Empoli

•⁠ ⁠Oppure durante le partite di precampionato della serie B maschile e dell’A2 femminile e le partite casalinghe al palazzetto

Fonte: Ufficio Stampa

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