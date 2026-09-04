A Marcignana tutto esaurito alla serata per Lilith

“Grazie a tutte e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a partire dal circolo Arci e dal circolo MCL di Marcignana che hanno inserito la Cena nello spettacolo anche quest’anno nell’Estate marcignanese. Grazie a volontari e volontarie, cuore della nostra associazione, e grazie a chi ha partecipato scegliendo di sostenere il nostro centro antiviolenza e di essere così vicino a tutte le donne e i minori vittima di violenza che si rivolgono a noi”. Sono parole di gratitudine quelle della presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Eleonora Gallerini, al termine dell’edizione 2026 di “Pubblica… mente a Marcignana - Tutti insieme per Lilith”. La quarta edizione dell’iniziativa a sostegno del Centro Aiuto Donna Lilith, nato nel 2002 all’interno delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, ha fatto registrare il tutto esaurito, con gli organizzatori costretti a chiudere le prenotazioni ben prima del termine ultimo stabilito.

Oltre 200 persone non hanno voluto mancare alla Cena nello spettacolo, organizzata con la collaborazione del circolo MCL di Marcignana nel giardino della parrocchia in via della Nave. Presenti anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e la consigliera regionale della Regione Toscana, Brenda Barnini, oltre all’assessora comunale alle Pari Opportunità, Valentina Torrini. Una serata che ha permesso di sensibilizzare i numerosissimi presenti sul tema della violenza di genere e del rispetto dell’altro, in un clima di festa. Ad arricchire il programma dell’evento, presentato dalla giornalista Francesca Pinochi, l’intrattenimento del magikomico Kagliostro e la musica dal vivo di Emy Galan e del Maestro Salvatore Caputo. Guest star il giovane talento della musica, Gabriele Bracali, reduce dalla partecipazione a CASASANREMO: sul palco della Cena nello spettacolo ha proposto ed eseguito il brano inedito “A te, donna”, omaggio alle donne e al centro antiviolenza empolese.

“Sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza di genere è fondamentale al pari di offrire servizi di supporto a chi si trova in condizione di emergenza e fragilità perché vittima di violenza - sottolinea Eleonora Gallerini - Per questo ci impegniamo per promuovere, con il sostegno delle realtà del territorio vicine al centro antiviolenza, iniziative come 'Pubblica…mente a Marcignana' e ancora per portare il tema del rispetto dell’altro e della gentilezza anche nelle scuole. Quello promosso dal Centro Lilith, coordinato dalla psicologa Maya Albano, è un lavoro capillare, quotidiano, costante per cercare di offrire risposte in emergenza sempre più efficaci alle donne e ai minori vittima di violenza. Va in questa direzione anche l’apertura di Casa Anna Maria, avvenuta poche settimane fa: questa nuova struttura di accoglienza in emergenza è nata nell’ambito di Donne al centro, progetto di contrasto alla violenza di genere con capofila la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, con un finanziamento messo a disposizione dalla Regione Toscana per il sostegno a programmi territoriali dedicati al contrasto della violenza di genere e al supporto alle vittime della stessa”.

IL CENTRO LILITH – Coordinato dalla psicologa Maya Albano, il Centro Aiuto Donna Lilith, fra i primi ad aprire le porte in Toscana, nel corso del tempo si è strutturato arrivando a fornire supporto psicologico, legale e accoglienza qualora l’incolumità di una donna e dei suoi bambini sia fortemente a rischio: le volontarie rispondono h24 sette giorni su sette allo 0571 725156. Nel corso degli anni, sono stati attivati 14 sportelli di ascolto nell’Empolese Valdelsa e nel Valdarno, oltre alle case rifugio, alle case per l’autonomia e alle strutture per l’emergenza. Luoghi ai quali si uniscono servizi come il Doposcuola per aiutare bambini e bambine nelle attività scolastiche nel momento di fragilità, l’assistenza nelle pratiche burocratiche ma anche nella ricerca del lavoro per le donne ospitate, e l’attività di sensibilizzazione svolta dallo staff del centro antiviolenza all’interno delle scuole del territorio, per contribuire allo sviluppo di relazioni basate sul rispetto dell’altro, sull’ascolto e la gentilezza a ogni età.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli Castelfiorentino - Ufficio stampa