Europa Verde Castelfiorentino: "Solidali con il Giro d'Italia per la pace"

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Il “leccio per il clima e la pace” è a dimora nel parco “Gino Bartali”, il ciclista partigiano, a Castelfiorentino. Un segno visibile che accomuna la pace e il clima e che ci vede solidali con l'iniziativa del “Giro d'Italia per la pace” che oggi da Empoli a Fontanella porterà i partecipanti fino a Monterappoli" dichiara Damiano Ghiozzi di Europa Verde Castelfiorentino.

"Una comune solidarietà nel segno della pace in un momento storico dove le guerre e la violenza sono sempre più prevalenti, capaci di annullare il diritto internazionale e la logica della diplomazia. Le oltre 50 guerre che per il mondo producono milioni di morti civili, carestie e fame distruggendo risorse naturali e devastando l'ambiente portano migliaia di profughi a cercare rifugio nel “mondo sviluppato” per poter sopravvivere. Fermare i conflitti, oggi, appare quasi impossibile ma è necessario.

Occorrono azioni concrete come promuovere “scuole di pace” con l'obiettivo di formare giovani e adulti alla pace con competenze in mediazione politica, gestione dei conflitti e metodo nonviolento, studiare la pace è una delle alternative ad un mondo in guerra. Oggi malgrado tutto, è in atto un confronto fra gruppi e associazioni sul rifiuto della guerra e sulla possibilità concreta di costruire una difesa civile non armata e nonviolenta".

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