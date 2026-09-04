Farmacie di turno dal 4 settembre al 11 settembre

EMPOLI
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549
MONTELUPO
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461
FUCECCHIO
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223
CASTELFIORENTINO
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013
Farmacia in appoggio:
sabato 5 e domenica 6 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926
CERTALDO
da venerdì 4 settembre dalle 20:00 a venerdì 11 settembre alle 20:00
Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123
Farmacia in appoggio:
sabato 5 e domenica 6 settembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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