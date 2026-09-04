Femminicidio Lorena Isceri, il ricordo in Consiglio. L'amica: "Le avevo detto di denunciare"

L'inchiesta della procura di Firenze, diretta da Rosa Volpe e affidata al pm Antonio Di Natale, dovrà ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta ieri sull'autostrada A1. La Mobile, guidata da Domenico Balsamo, acquisirà le immagini delle telecamere di Autostrade e i filmati delle bodycam. L'autopsia stabilirà se Lorena fosse ancora viva al momento della caduta. Non risultano denunce precedenti a carico di Vella.

Federico Vella, 36 anni, fiorentino, lavorava nell'autonoleggio. Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Squinzano (Lecce), viveva a Firenze ed era manager nel farmaceutico veterinario. I due si erano conosciuti in palestra; la relazione si sarebbe conclusa ad agosto, dopo una vacanza insieme in Grecia.

Le testimonianze

Samanta, amica di Lorena, ha raccontato a La Nazione: "Fino a ieri le avevo chiesto di andare dalle forze dell'ordine, di denunciare. Ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Era una donna eccezionale, mentre lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr. Hyde".

Il 12 agosto Vella pubblica su Instagram un reel con immagini della coppia, accompagnato da una didascalia di rimpianto in cui chiede un'altra possibilità. Lorena aveva nel frattempo cancellato i propri profili social. Poche ore prima dell'aggressione, avvenuta in un garage, l'uomo pubblica un'ultima storia con parole d'addio. Poco dopo l'Audi viene trovata ferma sulla Panoramica, tra la Direttissima e Roncobilaccio; sotto il viadotto vengono rinvenuti i corpi dei due.

Il ricordo del Consiglio comunale

Su richiesta della sindaca Sara Funaro, il Consiglio comunale di Firenze ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Lorena Isceri, "donna giovane, che aveva ancora un'intera vita davanti", vittima — ha detto Funaro — "di quello che qualcuno chiama amore ma è ossessione".