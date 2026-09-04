Incendio boschivo in località Metato, nel Comune di Camaiore

Un incendio boschivo si è sviluppato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, 4 settembre, in località Metato nel Comune di Camaiore, in una zona irraggiungibile dai mezzi meccanici.

L’Organizzazione Antincendi Boschivi della Regione Toscana è impegnata nelle operazioni di spegnimento con quattro squadre di volontari e operai forestali che lavorano in cooperazione con due elicotteri regionali sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni. L’incendio, grazie al tempestivo intervento dei mezzi aerei e delle squadre, è già in fase di bonifica.

Fonte: Regione Toscana