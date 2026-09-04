Tragedia a Gaiole in Chianti, cabrio fuori strada: muore un 72enne, grave la moglie

Tragico incidente oggi venerdì 4 settembre a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, dove un'auto d'epoca per cause in corso di accertamento è finita fuori strada. A bordo si trovavano due persone, una coppia di nazionalità inglese: un uomo di 72 anni ha perso la vita mentre una donna, di 73 anni, è rimasta gravemente ferita.

Sul posto, lungo la Sr 429 intorno alle 13.15, sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena, il personale sanitario inviato dal 118, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri per i rilievi. L'incidente sarebbe avvenuto durante un raduno di auto d'epoca. Dalle prime informazioni il mezzo cabrio è uscito dalla carreggiata, si sarebbe ribaltato rimanendo poi su un fianco a bordo strada. I vigili del fuoco hanno provveduto a stabilizzare l'auto e garantito la sicurezza dello scenario durante le operazioni di soccorso del personale sanitario.

Purtroppo per il 72enne non c'è stato nulla da fare: il medico intervenuto sul posto ne ha constatato il decesso. In gravi condizioni la moglie di 73 anni, soccorsa dai sanitari e trasportata d'urgenza con Pegaso all'ospedale Le Scotte di Siena. Prosegue la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

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