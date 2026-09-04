Tragedia alla Lecciona, 60enne muore in mare

Tragedia in Versilia, dove un uomo di 60 anni è morto nelle acque antistanti la spiaggia libera della Lecciona, nella tarda mattinata di oggi, 4 settembre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due mezzi e hanno avviato le manovre di rianimazione, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Allertata anche la Capitaneria di porto.

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