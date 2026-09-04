Trovati con mille Rolex falsi, due denunce a Pisa

La guardia di finanza di Pisa ha sequestrato circa mille orologi falsi di marca Rolex e un centinaio di articoli di pelletteria con marchi di alta moda. Il fatto è avvenuto in in una via adiacente a Piazza dei Miracoli.

I finanzieri hanno notato un giovane che, con atteggiamento sospetto, era intento a muovere e stoccare pacchi voluminosi, accuratamente sigillati, privi di etichette, documenti di spedizione o altri elementi riconducibili a vettori e aziende, nei pressi dell’ingresso dello stabile del proprio domicilio.

A quel punto i finanzieri hanno ispezionato il contenuto, trovando una variegata quantità di prodotti contraffatti," tra cui l’orologeria di lusso recante marchio e punzonature falsificate della nota marca Rolex e pelletteria di alta moda (portafogli) riproducenti in modo ingannevole i loghi ed i segni distintivi delle rinomate maisons Gucci, Burberry e Louis Vuitton", si legge in una nota.

Gli orologi falsi sarebbero stati venduti al prezzo di 80 euro ciascuno, una cifra nettamente inferiore al valore di mercato dei modelli originali, ma capace di garantire un ampio margine di guadagno illecito ai venditori. Complessivamente, la merce avrebbe fruttato oltre 82mila euro, se immessa sul mercato illegale.

I responsabili dell’attività illecita, due persone di origini senegalesi, uno dei quali gravato da precedenti specifici, sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, mentre la merce è stata sequestrata.

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