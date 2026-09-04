Mps, la Bce approva l'incorporazione di Mediobanca

È arrivato il via libera dalla Banca Centrale Europea all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena.

L'istituto senese, si legge in una nota, "rende noto di aver ricevuto da parte della Banca Centrale Europea le autorizzazioni in merito alla fusione per incorporazione di Mediobanca" in Mps "e alle altre operazioni di riorganizzazione societaria previste che saranno sottoposte all'Assemblea degli azionisti".

Il via libera da Francoforte consente a Mps senese di portare l'operazione con Mediobanca all'esame dell'assemblea del 29 ottobre, già chiamata a esprimersi sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio su Banco BPM e Banca Generali.

Il secondo via libera della Bce riguarda la governance: la Vigilanza ha concluso positivamente il cosiddetto fit & proper di Alessandro Caltagirone e Gianluca Brancadoro. I due sono i primi tra i non eletti della minoranza e entreranno nel cda dopo le dimissioni di Fabrizio Palermo e la decadenza di Carlo Vivaldi.