Montelupo Fiorentino, centrato un "5" da oltre 28mila euro al SuperEnalotto

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La vincita al Tabacchi di viale Centofiori, mentre il jackpot per venerdì sale a 219,5 milioni di euro, il più alto al mondo

Toscana protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 3 settembre 2026, a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, è stato realizzato un “5” da 28.157,70 euro presso il “Tabacchi” in Viale Centofiori, 7.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 4 settembre, sale a 219,5 milioni di euro, al momento il più alto del mondo.

Fonte: Ufficio stampa

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