PD Capraia e Limite organizza incontro su piano faunistico venatorio

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Il Partito Democratico di Limite e Capraia organizza un importante momento di confronto e approfondimento dedicato al nuovo Piano faunistico venatorio regionale, lo strumento di programmazione che definisce le nuove linee guida per la gestione del territorio, la tutela della fauna selvatica e la regolamentazione dell’attività venatoria.

L’incontro si terrà lunedì 7 settembre alle 21.15 presso la Fornace Pasquinucci e vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama regionale e locale. L'obiettivo è quello di illustrare nel dettaglio le novità introdotte dall’atto approvato dalla Regione Toscana, analizzando l’impatto che il nuovo assetto normativo avrà sulle specificità del nostro territorio.

Al tavolo dei relatori saranno presenti la consigliera regionale Brenda Barnini, presidente della commissione sviluppo economico e rurale, il dirigente dell’Ufficio Caccia della Regione Toscana Marco Ferretti, il sindaco di Limite e Capraia Alessandro Giunti e il segretario locale del PD Michele Puccioni. A moderare la serata ci saranno il vicesindaco Edoardo Antonini e il consigliere comunale Massimiliano Parenti.

«Questo Piano segna un vero punto di svolta- spiega Barnini-. La nostra priorità, in sede di approvazione, è stata quella di costruire uno strumento che integri le conoscenze scientifiche più aggiornate con le esigenze reali dei nostri territori. Vogliamo garantire un equilibrio sostenibile tra la tutela della biodiversità e le attività umane. Incontri come quello di Limite sono fondamentali per spiegare a cittadini, cacciatori e operatori del settore come queste nuove linee guida verranno declinate concretamente nella nostra zona».

L’iniziativa, promossa dal PD di Capraia e Limite sull’Arno, nasce dalla volontà di mantenere alto il livello di informazione su un tema che tocca da vicino il paesaggio, l'agricoltura e la gestione del territorio.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

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