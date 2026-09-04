Pre e post scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Riparte con il nuovo anno scolastico il progetto di pre e post scuola promosso dal Comune di San Miniato per le scuole dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi “M. Buonarroti” di Ponte a Egola e “F. Sacchetti” di San Miniato.

La prima finestra per presentare le domande si aprirà alle ore 12.00 di lunedì 7 settembre e resterà attiva fino al 14 settembre 2026. Una seconda finestra di iscrizione sarà aperta dal 21 settembre all’11 ottobre 2026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale dei Servizi Educativi e Scolastici.

Il progetto permette alle famiglie che ne hanno necessità di usufruire dell’entrata anticipata e dell’uscita posticipata rispetto al normale orario scolastico. Un’iniziativa che, oltre alla sua funzione organizzativa, nasce con una precisa finalità sociale: offrire un supporto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, costruendo allo stesso tempo occasioni di relazione e socialità intorno alla scuola.

Un elemento qualificante è infatti il coinvolgimento di Auser, che contribuisce alle attività e rafforza la dimensione intergenerazionale del progetto.

"Con il pre e post scuola vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze quotidiane di quante più famiglie possibile, in particolare di quelle in cui i tempi di lavoro dei genitori non coincidono con quelli scolastici – spiega Matteo Squicciarini, assessore alla Scuola e al Sociale del Comune di San Miniato –. Ma ci teniamo a sottolineare che non si tratta semplicemente di ampliare un orario: è un progetto con una forte valenza sociale. La collaborazione con Auser ha prodotto in questi anni risultati molto positivi, creando un rapporto tra generazioni diverse che rappresenta un valore aggiunto per bambine e bambini e per l’intera comunità. È un modo per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro e, contemporaneamente, costruire relazioni e comunità".

Per presentare il progetto e fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, il Comune organizza un incontro pubblico giovedì 10 settembre alle ore 18.00, nella Sala Gabriello Bertini di San Miniato Basso, in piazza Giulio Scali 11.

Le modalità di accesso, i requisiti, i criteri di attivazione nei diversi plessi, i posti disponibili e tutte le altre informazioni tecniche sono consultabili nella pagina dedicata al pre e post scuola qui.