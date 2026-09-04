Pre e post scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

Scuola e Università San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Domande online dal 7 al 14 settembre e dal 21 settembre all'11 ottobre. Il 10 settembre incontro pubblico con le famiglie a San Miniato Basso

Riparte con il nuovo anno scolastico il progetto di pre e post scuola promosso dal Comune di San Miniato per le scuole dell’infanzia e primarie degli Istituti Comprensivi “M. Buonarroti” di Ponte a Egola e “F. Sacchetti” di San Miniato.

La prima finestra per presentare le domande si aprirà alle ore 12.00 di lunedì 7 settembre e resterà attiva fino al 14 settembre 2026. Una seconda finestra di iscrizione sarà aperta dal 21 settembre all’11 ottobre 2026. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il Portale dei Servizi Educativi e Scolastici.

Il progetto permette alle famiglie che ne hanno necessità di usufruire dell’entrata anticipata e dell’uscita posticipata rispetto al normale orario scolastico. Un’iniziativa che, oltre alla sua funzione organizzativa, nasce con una precisa finalità sociale: offrire un supporto alle famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, costruendo allo stesso tempo occasioni di relazione e socialità intorno alla scuola.

Un elemento qualificante è infatti il coinvolgimento di Auser, che contribuisce alle attività e rafforza la dimensione intergenerazionale del progetto.

"Con il pre e post scuola vogliamo dare una risposta concreta alle esigenze quotidiane di quante più famiglie possibile, in particolare di quelle in cui i tempi di lavoro dei genitori non coincidono con quelli scolastici – spiega Matteo Squicciarini, assessore alla Scuola e al Sociale del Comune di San Miniato –. Ma ci teniamo a sottolineare che non si tratta semplicemente di ampliare un orario: è un progetto con una forte valenza sociale. La collaborazione con Auser ha prodotto in questi anni risultati molto positivi, creando un rapporto tra generazioni diverse che rappresenta un valore aggiunto per bambine e bambini e per l’intera comunità. È un modo per sostenere la conciliazione tra vita e lavoro e, contemporaneamente, costruire relazioni e comunità".

Per presentare il progetto e fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie, il Comune organizza un incontro pubblico giovedì 10 settembre alle ore 18.00, nella Sala Gabriello Bertini di San Miniato Basso, in piazza Giulio Scali 11.

Le modalità di accesso, i requisiti, i criteri di attivazione nei diversi plessi, i posti disponibili e tutte le altre informazioni tecniche sono consultabili nella pagina dedicata al pre e post scuola qui

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Scuola e Università
4 Settembre 2026

Quasi 350mila euro di interventi nelle scuole sanminiatesi durante l’estate

Manca poco al suono della campanella e al ritorno sui banchi. Durante la pausa estiva, il Comune di San Miniato ha investito complessivamente una cifra che sfiora le 350mila euro per una [...]

Toscana
Scuola e Università
20 Agosto 2026

Riparte la scuola in Toscana: le date di inizio e fine anno 2026-27

L'estate non è ancora finita, ma per studenti, famiglie e insegnanti è già tempo di guardare al prossimo anno scolastico. In Toscana la prima campanella del 2026-2027 è fissata per martedì [...]

San Miniato
Scuola e Università
5 Agosto 2026

Aprirà nel 2027 la scuola elementare di Ponte a Elsa

I lavori per la costruzione della nuova Scuola Primaria “C. Collodi” di Ponte a Elsa si concluderanno entro il 31 agosto 2026, nel rispetto del cronoprogramma previsto. L’Amministrazione comunale comunica però [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina