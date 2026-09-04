Slam Poetry, un laboratorio alla Libreria Nessundove

Da lunedì 14 settembre, alle ore 21.00, la Libreria Nessundove di Empoli ospita “Slam Poetry – Laboratorio di poesia, scrittura e performance”, un percorso a cura di Tommaso Virga, attore e performer, dedicato a chi vuole sperimentare cosa accade quando le parole escono dalla pagina e prendono voce.

Il laboratorio partirà dalla scrittura creativa e autobiografica per arrivare progressivamente alla performance. Durante gli incontri i partecipanti lavoreranno sul rapporto tra parola, voce, ritmo, corpo e presenza scenica, sperimentando la musicalità del testo, l’ascolto, la relazione con il pubblico e le possibilità espressive della lettura ad alta voce.

Lo Slam Poetry è infatti una forma di poesia pensata per essere detta e vissuta davanti a un pubblico. Per partecipare non è necessario essere poeti, scrittori o avere esperienza sul palco: il percorso è rivolto a giovani e adulti, lettori, aspiranti scrittori, curiosi e, più in generale, a chiunque abbia qualcosa da raccontare e voglia provare a farlo attraverso le parole.

Uno spazio quindi non soltanto per scrivere, ma anche per leggere, provare, sbagliare, riscrivere e mettere alla prova il proprio testo, fino a trasformarlo in una vera e propria performance.

Il percorso prevede quattro lezioni, con cadenza settimanale, più un saggio finale aperto al pubblico, durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di portare in scena il lavoro sviluppato durante il laboratorio.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre alle ore 21.00 presso la Libreria Nessundove di Empoli.

Costo del percorso: 55 euro per quattro lezioni + saggio finale.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla Libreria Nessundove o contattarla attraverso i suoi canali social.

Fonte: Ufficio Stampa

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