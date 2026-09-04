Torna il "Centro Pecci Night Bus" per le serate di NIGHT OUT

Si rinnova la collaborazione tra Autolinee Toscane e Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci con il servizio "Centro Pecci Night Bus", la navetta gratuita dedicata al pubblico che desidera raggiungere da Firenze il museo in occasione di NIGHT OUT, il nuovo appuntamento che trasforma la Centro Pecci Arena in uno spazio dedicato a performance, sperimentazione sonora e club music.

Il servizio sarà disponibile nelle serate di venerdì 11 settembre e sabato 12 settembre, consentendo di raggiungere comodamente il Centro Pecci da Firenze e fare ritorno al termine degli eventi. La partenza è prevista da Piazzale Vittorio Veneto a Firenze alle ore 19.00, con arrivo alla fermata "Centro Pecci" intorno alle ore 19.30. Il ritorno sarà effettuato al termine della serata dalla fermata antistante il museo, con arrivo a Firenze sempre in Piazzale Vittorio Veneto. La prenotazione della navetta avviene contestualmente all'acquisto del biglietto dell'evento attraverso il sito.

Il "Centro Pecci Night Bus" è un servizio gratuito, con prenotazione obbligatoria, nato nell'ambito della collaborazione tra Centro Pecci e Autolinee Toscane per favorire una mobilità sostenibile e rendere ancora più accessibile la partecipazione agli eventi culturali organizzati dal museo.

Cos'è NIGHT OUT

NIGHT OUT è un programma di due serate, dedicate a performance, sperimentazione sonora e club music per inaugurare la nuova Centro Pecci Arena.

Venerdì 11 settembre NIGHT OUT apre con una serata di performance, per ribaltare l’uso dell’Arena: l’incontro con Edizioni Brigantino e il loro Athletic Food, lo scavo nel suono e nella voce di Elvin Brandhi con il live OWsT e una conferenza stampa per chiudere la serata, con la performance Press Conference II di Rat Section

Sabato 12 settembre NIGHT OUT esplora il perimetro del club come spazio e corpo collettivo: al Centro Pecci arriva Nyege Nyege, con la performance ipnotica di PÖ e il set frenetico di Azzi On The Beat. Aprono la serata i ritmi spezzati del collettivo MORE AMORE e le sonorità avvolgenti di Xaxer.

Per ogni info sugli eventi è possibile consultare il sito

Fonte: Ufficio stampa Autolinee Toscane

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