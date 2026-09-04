Torna il Mercatale dopo la pausa estiva

Dopo la pausa estiva tornano freschezza, genuinità, gusto, qualità, eccellenza, ogni sabato mattina sui banchi in via Bisarnella (lato parco Mariambini) de “Il Mercatale in Empoli”. Il 5 settembre 2026, sempre dalle 8 alle 13, tanti espositori che ormai sono la famiglia del Mercatale vi aspettano tra profumi, colori e sapori unici dei prodotti di stagione e con l’occasione, ci sarà anche una degustazione di prodotti agricoli di filiera corta nell’ambito del progetto denominato ‘Filocorto’. A partire dalle 9 i commensali potranno gustare le bontà in bella mostra.

Saranno presenti: l'aceto balsamico di Modena della Acetaia Daniele Malagodi, l’azienda agricola Fustolatico con vino, olio extravergine di oliva, pasta di grano antichi, il riso Jolanda da Ferrara, riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso.

La Nuova Fattoria porterà con pane e schiacciata di grani antichi a lievitazione naturale, dolci e gastronomia; Marco Macelleria coi salumi, la carne di vitello, maiale, pollo e coniglio; l’azienda agricola Vito Benucci con verdure di stagione; l’azienda agricola Maria Castrogiovanni delizierà gli avventori con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado).

Proceva sarà presente con la pasta dei grani della Valdelsa; il parmigiano reggiano con la cooperativa agricola del Frignano; la Fattoria Simone Fiore con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Remma con frutta e verdura di Fucecchio; l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi e infine, l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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