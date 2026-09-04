Torna la Sagra del Galletto Nostrale a Le Botteghe

Dall'11 al 20 settembre 2026 la frazione de Le Botteghe torna ad animarsi con la 10ª Sagra del Galletto Nostrale, organizzata dall'Associazione Botteghe Insieme con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

Per due fine settimana consecutivi – 11, 12, 13 e 18, 19, 20 settembre – l'area della sagra in via del Colle ospiterà cene con menù alla carta, piatti della tradizione toscana, spettacoli musicali dal vivo e iniziative dedicate a grandi e piccoli.

Ogni sera gli stand gastronomici apriranno alle 19.30, con la possibilità di gustare anche i piatti del giorno su prenotazione: dal baccalà alla livornese alla trippa alla fiorentina, fino al cacciucco. Sarà inoltre disponibile il servizio di asporto, sempre su prenotazione.

Ricco il programma dell'intrattenimento: si parte venerdì 11 con il tributo a Elvis Presley dei Radio Elvis, sabato 12 con il coinvolgente MAMAMIA Tour, mentre il secondo weekend vedrà protagonista il tributo a Ligabue dei Radio Freccia e, sabato 19, lo spettacolo King of Pop dedicato a Michael Jackson. Domenica 13 spazio alla prima edizione del Contest Musicale, mentre la serata conclusiva di domenica 20 sarà affidata al DJ set con Gaia.

Non mancheranno l'estrazione della lotteria, i bomboloni tutte le sere e un'area eventi pensata anche per i più piccoli. L'ingresso è libero.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giovanni (338 530 3999) oppure Mauro (347 538 3172).

Fonte: Ufficio Stampa

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