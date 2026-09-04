Ultimi appuntamenti con 'Un'estate da Leggenda'

Benvenuto settembre! È stata “Un’estate da Leggenda”. A Palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, le attività proseguono con l’ultima settimana con orario estivo, mentre per la “Biblioteca a Serravalle”, l’ultimo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre, dalle 17 alle 20 con letture, laboratori, giochi e punto prestito.

Per Palazzo Leggenda, porte aperte dal 1 al 13 settembre, da martedì a sabato in orario dalle 9 alle 13. Dal 15 settembre torna l’orario consueto e una nuovissima programmazione tutta da scoprire.

Gli orari ‘invernali’ sono questi: lunedì chiuso, martedì 9-13, mercoledì 15-19, giovedì 9-13/15-19, venerdì 15-19, sabato 9-13/15-19 e domenica chiuso.

Ecco gli appuntamenti della prossima settimana: mercoledì 9 settembre, alle 10.30, nella Torre delle Storie vi aspetteranno bellissimi libri per avventure indimenticabili. (Da 3 a 7 anni)

Venerdì 11 settembre, alle 10.30, torna la creatività giocando con Lego al Computer. Con i mattoncini digitali si potrà realizzare un set Lego insieme a nuovi amici, clic dopo clic! Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 12 settembre, invece, alle 10.30, Baby m-assaggi nati per Leggere a Palazzo Leggenda. Tocca, ascolta, scopri… e sfoglia! Un appuntamento speciale tra libri cucù, suoni e tante piccole meraviglie. Da 6 a 18 mesi. Prenotazione consigliata.

E da non perdere... l’ultimo appuntamento giovedì 10 settembre della Biblioteca a Serravalle! Letture e laboratori, giochi e punto prestito dalle 17 alle 20.

Da segnare in agenda anche l’ultimo incontro al parco di Serravalle con il gruppo creativo Sferruzza Sferruzza, giovedì 10 settembre, alle 17. Da venerdì 11 settembre (e per tutti i venerdì) le super sferruzzanti vi aspettano in biblioteca comunale “Renato Fucini” (via Cavour, 36), alle 9.30 con tantissime nuove idee e creazioni, e con i loro preziosi consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per informazioni, 0571 757840, biblioteca@comune.empoli.fi.it

Tutte le iniziative sono gratuite. Per informazioni, prenotazioni e dettagli sul programma completo: Palazzo Leggenda via Paladini, snc – Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate